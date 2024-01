Außenministerium verurteilt Stickstoff-Hinrichtung

Borrell betonte in seiner Stellungnahme, die EU sei entschieden gegen die Todesstrafe, die „letztlich eine Verleugnung der Menschenwürde“ sei. Hinsichtlich der Stickstoffmethode verwies Borrell am Freitag in einer Aussendung auf die Expertenmeinungen, wonach es sich um eine „außergewöhnlich grausame (...) Bestrafung“ handle. UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk erneuerte in Reaktion auf die Hinrichtung die Kritik der Vereinten Nationen: Die neuartige und unerprobte Methode des Erstickens durch Stickstoffgas könne womöglich „Folter oder einer grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung gleichkommen“.