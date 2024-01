Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten Baby

Das Paar veröffentlichte am Donnerstagabend auf Instagram ein Video mit der frohen Kunde. „Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading. Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen“, hieß es von den werdenden Eltern.