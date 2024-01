Nehammer-Schwung | Kurs auf Juni

Nehammer-Schwung. Größte Hoffnungen setzt die ÖVP in die heutige Rede von Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer: Innerhalb der mittlerweile in so gut wie allen Umfragen auf Platz 3 zurückgefallenen Kanzlerpartei, für die Sebastian Kurz 2019 noch 37 Prozent der Stimmen holte, hofft man nach der Präsentation dieses „Österreich-Plans“ auf einen Turbo zugunsten der Volkspartei. Sollte Nehammer die hohen Erwartungen tatsächlich einigermaßen erfüllen können - dann, so die sich immer weiter verdichtenden Spekulationen, würden die Parteistrategen diesen Schwung für auf den Mai oder Juni vorgezogene Wahlen zu nützen versuchen - bevor er wieder abebbt und die ÖVP ins Meinungstief zurückfällt. Ein Gedanke, der manches für sich hat. Freilich nicht die einzigen Argumente für Wahlen bereits im ersten Halbjahr.