Bundesländer sollen für Wiens Mehrkosten aufkommen

Finanzielle Hauptlast bleibt an Wien hängen

Wien trägt hier mit Abstand die Hauptlast. Aktuell wohnen 40 Prozent aller Personen in Grundversorgung hier. Mit Stand Dezember 2023 erfüllt überhaupt nur noch die Bundeshauptstadt seine Quote bei der Unterbringung. Für die Stadt bedeutet das enorme finanzielle Kosten. So hat „EcoAustria“ eben erst berechnet, dass die Kosten für Asylmigration zwischen 2015 und 2025 alleine im Bereich der Grundversorgung österreichweit mit 5,7 Milliarden Euro und im Bereich der Bildung mit 4,4 Milliarden zu Buche schlagen. Der Großteil davon bleibt an Wien hängen. Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr fordert daher nun von den anderen Bundesländern eine Kompensation in Form von Strafzahlungen.