„Wenn Raketen geschossen werden, breche ich ab!“

„Seit zwei Wochen kein Raketenalarm“

Warum sie trotz des andauernden Krieges nach Israel gewechselt ist? „Ich habe lange darüber nachgedacht, auch viel telefoniert und mich ausgetauscht“, so die 27-Jährige aus Schörfling. „Im Zentralraum ist es aber ruhig, in den letzten zwei Wochen hat es keinen Raketenalarm gegeben. Zudem hat Israel eine extrem gute Landesverteidigung. Für die Leute hier ist der Krieg schon lange allgegenwärtig und sie leben damit. Jedes Haus hat einen Bunker“, so Sagerer, die auch ganz ehrlich zugibt, dass sie sich nicht zu sehr mit aktuellen Entwicklungen auseinandersetzten will. „Wenn man ständig die Nachrichten verfolgt, wird man irgendwann verrückt!“