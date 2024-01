Die kleine Botin bastelt coole Kostüme

Verkleidungspartys und Kostüme sind bei Kids extrem beliebt. Sie können in andere Rollen schlüpfen und sich ausprobieren. Wild, prinzessinnenhaft oder einfach nur kreativ und frei - einfach jemand oder etwas anderes sein, sich in der Fantasie verlieren und eine neue Rolle annehmen! So lernen die Kids viele soziale Verhaltensweisen und ganz viel über sich selbst. Und sie lernen, sich in andere hineinzuversetzen und damit Empathie.