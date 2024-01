Woodstock-Sängerin Melanie Safka ist gestorben

Die US-amerikanische Sängerin Melanie Safka verstarb am Dienstag im Alter von 76 Jahren. Bekannt wurde sie durch Hits wie „Brand New Key“ und „Lay Down (Candles in the Rain)“ sowie ihre Auftritte beim Woodstock-Festival im Jahr 1969. Zur Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht, das Plattenlabel erwähnte laut „People“ eine „Krankheit“.