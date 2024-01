Pongauerin (22) im Auto von der A10 geschleudert

Die 22-Jährige war am Mittwoch gegen acht Uhr auf der A10 auf dem Weg Richtung Schwarzach. Am Knoten Pongau versuchte sie einen Lkw zu überholen: Die Autobahn verengte sich an der Stelle aber von zwei Spuren auf nurmehr eine. Die Lenkerin konnte den Überholvorgang nicht beenden und bremste ab. Ihr Auto geriet ins Schleudern, die Frau kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.