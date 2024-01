Aufhebung von Thomas Immunität schreitet voran

Der Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags hat am Mittwoch die Weichen für die Aufhebung der Immunität des ÖVP-Abgeordneten Christoph Thoma in der Landtagssitzung am 31. Jänner gestellt. Ein entsprechendes Ansuchen der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde einstimmig befürwortet, erklärte die Volkspartei in einer Aussendung. Wirtschaftsbunddirektor Thoma wurde in einer anonymen Anzeige vorgeworfen, privat Druck auf eine Lehrerin ausgeübt zu haben. Er weist die Vorwürfe allerdings strikt zurück.