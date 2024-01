ÖSV-Abfahrerin rast zu ihrem nächsten Triumph

Nachdem Emily Schöpf bei den ersten beiden Saisonabfahrten im Fassatal (It) jeweils auf Rang zwei gefahren war, feierte die Montafonerin im französischen Orcieres Merlette ihr erstes Sieg-Double im Europacup. Nach ihrem Abfahrtssieg am Dienstag setzte sie sich auch am Mittwoch durch und triumphierte am Ende 0,18 Sekunden vor Sara Thaler (It).