Schweinen und Regenbögen gehts nicht an den Kragen

Zahlreiche Lehrer an Schulen haben sich in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet. Viele berichten von Tumulten im Klassenzimmer. Der Grund: Die Ablehnung bestimmter Symbole durch einige Schüler. Kommen in Bildergeschichten zum Beispiel Regenbögen oder Schweine vor, dann sei der Unterricht gelaufen. Das Hausschwein sei mittlerweile in vielen Klassen zum Feindbild geworden. Oder: „Eine Klasse weigert sich, die Straße auf einem in Regenbogenfarben gehaltenen Zebrastreifen zu überqueren.“