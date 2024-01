Odermatt: Bei Premiere winkt der achte Streich

Genießen will Odermatt auch seine heutige Premiere: Nachdem der 26-Jährige im Vorjahr verletzt fehlte, bestreitet er erstmals ein Rennen auf der Planai. In das er als großer Favorit geht. Denn Odermatt dominiert die Riesentorlauf-Welt nach Belieben, gewann die letzten sieben Rennen - eine längere Serie hatte nur der legendäre Ingemar Stenmark (14). Dazu stand „Odi“ inklusive WM und Olympia bei den vergangenen 23 „Riesen“ stets am Podest. Der letzte Riesentorlauf-Sieger, der nicht Odermatt hieß, war Marco Schwarz vergangenen Februar in Palisades Tahoe. Der Kärntner fehlt heute verletzt, schaut sich den morgigen Slalom auf der Planai aber vor Ort an.