3376 Tage! „Eislaufplatz“ als Ort der ÖSV-Hoffnung

Neun Jahre, zwei Monate und fast vier Wochen, genau 3376 Tage - so lange warten Österreichs Herren auf einen Riesentorlauf-Sieg im eigenen Land. Der Letzte, dem das gelungen war, hieß Marcel Hirscher, am 26. Oktober 2014 in Sölden. Seit damals fanden elf „Riesen“ in Österreich statt, in Sölden, Saalbach, Hinterstoder und Schladming, alle ohne heimischen Sieg. Was sich heute auf der Planai ändern soll.