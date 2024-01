Schriebl: „Ich war sofort Feuer und Flamme“

Zudem soll der Trainer das Potenzial des Teams ausschöpfen. Dafür einigte man sich auf einen Vertrag über eineinhalb Jahre. „Auf uns wartet viel Arbeit“, weiß der 45-Jährige, der genau das aber auch genießen will. „Man muss den Prozess lieben, dabei immer in eine Leidenschaft kommen“, sagt Schriebl, der sich nicht nur freut, wieder da zu sein. Sondern auch hofft, so lange wie möglich zu bleiben.