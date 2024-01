Europark-Erweiterung durch die Stadt genehmigt

Mehr als zehn Jahre kämpfte der Spar-Konzern für den Ausbau des Einkaufszentrums Europark auf bereits versiegelten Flächen. Das scheiterte stets an den Grünen in der Salzburger Landesregierung. Das änderte sich mit der Umbildung nach der Landtagswahl. Auch in der Landeshauptstadt gab es Widerstand. Zu groß war die Angst, dass das Einkaufszentrum noch mehr Kunden aus der Altstadt abziehen könnte. Am Montag beschloss der Senat der Landeshauptstadt die nötige Umwidmung des bereits versiegelten Parkplatzes in künftige Verkaufsflächen.