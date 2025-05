Die neuen Pächter nehmen zwei Haubenköche mit

Das Winding Gut am Voggenberg in Bergheim in Salzburg sperrt nach mehr als einem Jahr Ungewissheit am 30. Mai wieder auf. Dahinter steckt ein Hotelier aus Obertauern mit seinem Team. Familie Rigele fand es schade, nicht mehr im beliebten Ausflugsziel einkehren zu können, und wurde kurzerhand selbst zum Pächter.