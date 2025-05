Katzenbabys wurden in Obertrum ausgesetzt

Am Freitag brachte eine Frau die drei hilflosen Katzenbabys zum Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen. Laut Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler hatten die Jungen starken Durchfall und großen Hunger. „Da drängen sich natürlich Fragen auf: Was ist mit der Mutter passiert? Warum wurde diese trotz gesetzlicher Pflicht nicht kastriert? Und wie kamen die armen Geschöpfe an den Fundort?“, fragt Stadler.