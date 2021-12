Europark-Erweiterung rückt großes Stück näher

Spar will 300 neue Arbeitsplätze schaffen

Die angedachte Erweiterung des Einkaufszentrums auf bestehenden Flächen soll Salzburg 300 neue Arbeitsplätze bringen. Knapp 30 Millionen Euro will man künftig investieren. Spar hatte um eine Erweiterung um 14.000 Quadratmeter angesucht. Die jetzige Verordnung ist ein politischer Kompromiss. Spar kämpft bereits seit mehr als zehn Jahren um einen Ausbau des Einkaufzentrums in Salzburg-Taxham.