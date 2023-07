Grünes Licht für den Ausbau des Europarks

Seit mehr als zehn Jahren kämpft der Europark um eine Erweiterung seiner Verkaufsfläche. Dabei sollen bereits versiegelte Flächen, etwa ein Lager oder ein Parkplatz weichen – also kein Grünland angegriffen werden. Laut Eigentümer Spar sollen so 300 neue Arbeitsplätze an dem Standort entstehen.