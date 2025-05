Salzburger Betriebe wieder zaghaft optimistisch

Die Geschäftslage blieb laut den Unternehmen in der Umfrage stabil zu den Vorhalbjahren. Die Situation am Arbeitsmarkt bleibt laut den Unternehmen unverändert. Verhalten ist auch die Investitionslaune der Betriebe. 40 Prozent der befragten Unternehmen geben an, für die kommenden sechs Monate keine Investitionen zu planen.