Pasching für LASK jetzt endgültig Geschichte

Da laut Vereinbarung mit Gemeinde und Anrainern in Pasching kein Profifußball mehr gespielt werden darf, war es nur logisch, die schwarz-weißen Stars gänzlich auszulagern - obwohl sie dort am Freitag noch zwei Tests hinter verschlossenen Türen gegen FK Podbrezova absolvieren. In Zukunft werden nur noch Frauen, Amateure und Nachwuchs das Gelände in Pasching nutzen, die Bundesligamannschaft übersiedelt nun endgültig auf die Gugl in die Raiffeisen-Arena. Ein weiterer Schritt, um die Verbundenheit mit der Stadt Linz zu demonstrieren. Das heißt: Bereits ab morgen wird Trainer Thomas Sageder seine Profis nur noch auf den beiden Plätzen vor dem Stadion zum Training bitten. Beim Lokalaugenschein der „Krone“ waren die Spielfelder zwar noch verhüllt, aber man konnte Sport-Geschäftsführer Radovan Vujanovic beobachten, wie er die Gegebenheiten inspizierte. „Wir freuen uns sehr darauf, direkt neben unserem Stadion trainieren zu können. Die Wege werden dadurch noch kürzer und meine Spieler werden ja auch ihre Zimmer in der Raiffeisen-Arena beziehen“, meinte Trainer Thomas Sageder.