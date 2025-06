Hier passieren die meisten tödlichen Unfälle

Steyr zweimal hintereinander ohne Toten

Während also die Anzahl landesweit zurückging, nahm sie in sechs Bezirken und in der Landeshauptstadt Linz zu. Sieht man sich die Verteilung nach Bezirken an, stechen sofort zwei Fakten ins Auge: Das Ziel von null Verkehrstoten konnte man im vergangenen Jahr nur im Bezirk Eferding und in der Stadt Steyr erreichen. In Steyr gab es überhaupt in den beiden vergangenen Jahren keine tödlichen Unfälle.