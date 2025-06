„Die Ortsdurchfahrt war lebensgefährlich für uns“

Rund 10.000 Fahrzeuge durchqueren täglich den Luftkurort, die Transitroute Amstetten – Liezen – Steyr gehört im Dreiländereck zu den am häufigsten befahrenen. „(K)ein Weg führt an Weyer vorbei“ lautete am 24. September 2022 das Motto der Einladung zum Spatenstich. Keine drei Jahre später wird die Umfahrung Weyer präsentiert. „Das ist das größte Projekt in meiner Amtszeit. Uns ist ein Meilenstein gelungen“, so der Ortschef. Und auch Verkehrs-Landesrat Günther Steinkellner ist guter Dinge. „Ich habe dieses wichtige Infrastrukturprojekt seit meinem Amtsantritt mit Nachdruck vorangetrieben und freue mich deshalb sehr, dass das Projekt in Weyer nun in den kommenden Wochen eröffnet werden kann“, so Steinkellner.