Vater stürzte vor Augen des Sohnes von Dach

Bei Arbeiten auf dem Dach einer Holzhütte in Bad Zell (OÖ) stürzte am Dienstag ein 74-Jähriger rund fünf Meter ab – vor den Augen seines Sohnes (46), der sofort Erste Hilfe leistete. Der Verletzte musste ebenso ins Krankenhaus eingeliefert werden wie ein Autolenker (67) in Weitersfelden, der wegen Sekundenschlaf von der Straße abkam.