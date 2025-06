Warum Großbäcker lieber eigene Brötchen bäckt

Der 38-Jährige führt in vierter Generation das Familienunternehmen, das aktuell 1300 Mitarbeiter beschäftigt und auf drei Vertriebskanäle setzt: Einerseits beliefert man mit einem Direktvertrieb regelmäßig 135.000 Haushalte, andererseits werden 14.700 Kunden in der Gastronomie in Österreich, Deutschland und Südtirol mit Gebäck und Co. versorgt. Zudem hat man noch 22 eigene Filialen in Oberösterreich und Salzburg.