Für Mistgabelattacke 15 Jahre Haft und Einweisung

Der 27-jährige Bewohner einer psychosozialen Betreuungseinrichtung ist am Dienstag in Wels wegen Mordversuchs an einem Mitbewohner rechtskräftig zu 15 Jahren Haft verurteilt und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen worden. Der Mann hat den anderen Kevin im Streit mit einer Mistgabel attackiert und schwer verletzt. Es war nicht das erste Mal, dass er wegen Mordversuchs schuldig gesprochen wurde.