Nach Pleite: Zukunft von Möbelhersteller gesichert

„Geld bereits am Konto“

Nachdem sich Masseverwalter René Lindner schon Anfang April mit Blick auf die Sanierung sehr zuversichtlich gezeigt hatte, stieg am Dienstag tatsächlich weißer Rauch auf. Am Landesgericht Linz erhielt der vorgelegte Plan 100 Prozent Zustimmung der Gläubiger. Die 20-Prozent-Quote wird in drei Tranchen überwiesen, die ersten zehn Prozent binnen 14 Tagen. „Das Geld dafür liegt bereits am Konto“, bestätigt Lindner.