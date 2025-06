Ab jetzt wird es immer sonniger und wärmer

Gastro wird erneuert

LH Stelzer betont, dass dort auch heuer wieder in die Verbesserung der Infrastruktur investiert wird. Kostenpunkt: 850.000 Euro. In Litzlberg, Bräuwiese, Loibichl und Feldkirchen an der Donau werden etwa bis Ende Juni E-Ladepunkte für Autos errichtet. In Feldkirchen/D. kommen zusätzlich noch welche für E-Fahrräder dazu. Und in Litzlberg am Attersee wird die Gastro erneuert. Neben dem Land OÖ betreiben auch die Österreichischen Bundesforste 27 öffentliche Naturbadeplätze.