Staatstrauer: Absagen auch im Kulturbereich

Aufgrund der dreitägigen Staatstrauer, die nach den tödlichen Attacken an einer Schule in Graz ausgerufen wurde, wird der Auftakt des OÖ Kultursommers am 12. Juni in Perg abgesagt. Auch Veranstaltungen im Rahmen des Theaterfestivals Schäxpir fallen aus. Das Kunstmuseum Lentos verschiebt eine Ausstellung.