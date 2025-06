Der Weg vom Couch-Potato zum Mann der Extreme

Von West nach Ost

Und nun geht er mit „Seven Summits Austria“ wieder einmal an die Grenze seiner Belastbarkeit. Der Start erfolgt Donnerstagfrüh am Fuß des Piz Buin (3312 Meter) in der Silvretta. Tags darauf folgt der Großvenediger (3666 Meter) in Salzburg, dann der Großglockner (3798 Meter) im Grenzgebiet zwischen Tirol und Kärnten und am 15. Juni der Dachstein (2995 Meter) in Oberösterreich bzw. der Steiermark.