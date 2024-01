Russisches Flugzeug über Afghanistan vermisst

Warum das Flugzeug in der Nacht auf Sonntag vom Radar verschwunden ist, ist bisher unklar. Womöglich ist es in Afghanistan abgestürzt. So teilte die afghanische Polizei mit, sie habe Berichte über einen Flugzeugabsturz in einer abgelegenen Bergregion erhalten. Der Typ, die Ursache und mögliche Opfer sind vorerst jedoch nicht bekannt.