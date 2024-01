„Jetzt komme ich wirklich als Prinzessin heim“

Salzkammergut eine Perle

„Die Welt wird ins Salzkammergut kommen und sich in diese Perle verlieben.“ Hubert von Goisern sorgte mit seinen Jodlern vor allem bei Intendantin Elisabeth Schweeger für feuchte Augen. Vizekanzler Werner Kogler, der schon am Freitag direkt nach dem Hahnenkammrennen nach Bad Ischl angereist war, wollte sich einzelne Projekte in Ruhe anschauen. So stand das Genusslabor ganz oben auf Koglers „Speiseplan“. „Was spannender ist, kann ich schwer beurteilen. Aber die Kulturhauptstadt hier ist Einzigartig. Das Rennen auf der Streif findet jedes Jahr statt“, so der Vizekanzler. Der sich entspannt noch seine Eröffnungsworte einprägte.