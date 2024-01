Trübe Aussichten | Neue Gesichter

Trübe Aussichten. Was für innenpolitische Aufgeregtheiten allein in dieser Woche! Und das acht Monate vor dem planmäßigen Nationalratswahltermin. Halten wir Österreicher das noch so lange aus? Müssten wir nicht froh sein, wenn dieses quälende Theater abgekürzt wird, uns so wenigstens im kommenden Sommer erspart bleibt? Ja, viele würden in den Mai vorgezogene Wahlen als Erleichterung empfinden. Denn was droht uns ansonsten bis Ende September? Ein übles Schauspiel etwa in den sogenannten Untersuchungsausschüssen im Parlament, wo die Parteien einander in wahren Orgien anschütten. Wo es nur darum geht, jede Partei, jeden Politiker zu beschädigen. Ohne Bedacht darauf, dass jeder Giftspritzer auch den Spritzenden selbst bekleckert. Ganz nach dem Wilhelm Busch und Bertolt Brecht zugeschriebenen Motto „Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert“. Tatsächlich gelingt es den heimischen Politikern, in einem noch vor wenigen Jahren unvorstellbaren Bosheits-Limbo alle Anstands-Mindeststandards zu unterschreiten. Keine Latte liegt dafür zu tief. Keine Respektlosigkeit, keine Beleidigung wird ausgelassen - und das in einem Wahljahr, das die Politik vermutlich in Mehrfachkoalitionen zwingt. Wo dann jene, die einander zuvor bis aufs Blut bekämpft haben, zusammenarbeiten müssen. Trübe Aussichten.