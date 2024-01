Spatenstich für Leitspital noch im heurigen Jahr

Lange war es eine Idee, dann ein Plan, der heftig kritisiert wurde, zuletzt, weil das Zentralspital in eine Denkmalschutz-Zone ragt, wir haben berichtet. Noch dieses Jahr könnte das Leitspital in Niederhofen in der Gemeinde Stainach-Pürgg aber zur Baustelle werden, wie Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl bei einem Besuch in der „Krone“-Redaktion sagt: „Es wäre schön, wenn der Spatenstich noch in diesem Jahr erfolgen würde. Das wäre unser Ziel.“ Vorausgesetzt, alle Verfahren und Prüfungen sind in trockenen Tüchern. Vier Jahre später, 2028, soll das fertige Haus dann stehen und die Kliniken in Rottenmann, Bad Aussee und Schladming ablösen.