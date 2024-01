SPÖ fordert: Im Wahlkampf keine Schummel-Videos!

Die Frage, ob wir künstliche Intelligenz wollen, stellt sich nicht. Sie ist künftig so oder so nicht mehr aus unserem Alltag wegzudenken. Entscheidend wird sein, ob wir sie für sinnvolle und innovative Zwecke nutzen oder zur Täuschung, zum Aufwiegeln und Spalten. Wenn es nötig ist, dass sich Volksvertreter offiziell dazu bekennen, auf Letzteres - also auf Fake-Wahlkampf - zu verzichten, ist das beschämend für den Zustand der Politik. Denn es sollte ohnehin selbstverständlich sein - auch auf Wahlplakaten, bei Fernseh-Duellen oder im Bierzelt - das Wahlvolk nicht mit haarsträubendem Unsinn in die Irre zu führen.