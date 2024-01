Gefangene in Windeln: UN wirft Israel „Folter“ vor

Israels Armee kontert den Vorwürfen

Die israelische Armee gab gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an, dass „die festgenommenen Personen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht behandelt werden“. Es würden Menschen festgenommen und befragt, die einer Verwicklung in terroristische Aktivitäten verdächtigt würden, erklärte das Militär des Landes. „Personen, die nicht an terroristischen Aktivitäten beteiligt sind, werden freigelassen.“