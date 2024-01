Es weihnachtet sehr: Akteure für Filmdreh gesucht!

Casting für einen ZDF-Weihnachtsfilm

Nicht so in Mayrhofen. Im dortigen Europahaus wird es am 26. und 27. Jänner wieder besinnlich - und zwar bei einem Casting für einen ZDF-Weihnachtsfilm, der den Titel „Zitronenherzen“ trägt und bei dem die bekannte deutsche Schauspielerin Paula Kalenberg die Hauptrolle spielt. Für diesen werden nun von der Wiener Künstleragentur „Filmfaces“ Personen jeglichen Geschlechts oder Typs ab 15 Jahren, für einen oder auch für mehrere Drehtage, gesucht.