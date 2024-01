Stalkerin darf Richter Brief schreiben

Am Donnerstag dann der Showdown am Landesgericht Feldkirch. „So, jetzt sitzen wir halt wieder hier. Was machen wir mit Ihnen und vor allem, warum haben Sie es schon wieder getan?“, will Richter Martin Mitteregger von der Angeklagten wissen. „Ich bin halt mit Leib und Seele ein Steinbock und will die Dinge geklärt haben“, erklärt sich die Stalkerin.