Schon Schüler werden zu Lebensrettern ausgebildet

So läuft die Ausbildung ab

Der Ablauf sieht folgendermaßen aus: Bereits in der sechsten Klasse melden sich die Schüler für die Ausbildung an. Anschließend folgt das Hospitieren beim Roten Kreuz. Im Sommersemester der siebente Klasse findet der erste theoretische Teil statt, der mit einer Zwischenprüfung abgeschlossen wird. Nach dieser Prüfung startet ein Praktikum im Ausmaß von 160 Stunden. In der achten Klasse geht es dann wieder weiter mit der theoretischen Ausbildung und einer abschließenden kommissionellen Prüfung, dann können die Schüler ihre ersten Dienste beim Roten Kreuz absolvieren.