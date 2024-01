Tierschützer wehren sich gegen Vorwürfe

Stellungnahme ging auch an Kammer

Diese Vorwürfe wollen nun Tobias Giesinger und Ann Kathrin Freude nicht auf sich sitzen lassen und reagieren ebenfalls mittels schriftlicher Stellungnahme, die auch gleich an die Landwirtschaftskammer und das betreffende Bundesministerium erging. Punkt für Punkt widerlegen sie darin die Vorwürfe der Rinderzüchter. So seien etwa am Rohmaterial, das „The Marker“ dem ORF zur Verfügung gestellt hat, sehr wohl die österreichischen Ohrenmarken der verladenen Kühe zu sehen.