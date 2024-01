Philharmonikerball feiert ein glanzvolles Jubiläum

Am Donnerstag war es wieder so weit - der „Goldene Saal“ verwandelte sich für eine Nacht zum Ballsaal. In den Räumlichkeiten des Wiener Musikvereins fand am Donnerstagabend der 81. Ball der Philharmoniker statt. Traditionell wird der Ball von eben diesen feierlich eröffnet, heuer unter der musikalischen Leitung von Dirigent Philippe Jordan - sein „Ball-Debüt“.