Genießen Sie das perfekte Käsefondue im Bootshaus

Geselliger Rahmen für gemeinsames Essen

Besonders in der kalten Jahreszeit erfreut sich das Traditionsgericht großer Beliebtheit - bietet es doch einen geselligen Rahmen für ein gemeinsames Essen. Am besten lässt sich das Käsefondue in den Glashäusern direkt am Wasser genießen. Für eine luxuriöse Note bietet Wiens neuer Käsefondue-Hotspot eine zweite Variante mit frischem Trüffel aus Nord-Italien an. Als Beilagen werden Baguette, Erdäpfeln sowie eine Auswahl an eingelegtem Gemüse und Prosciutto-Röllchen serviert. dazu gibt es edlen Champagner von Laurent Perrier.