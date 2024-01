Salamanca gegen Barcelona - ab 19.30 Uhr LIVE

Erst am Sonntag kassierte Barca gegen Real Madrid in Riad eine peinliche 1:4-Klatsche im Finale des Supercups, da braucht es gegen den Drittligisten dringend gute Nachrichten. Doch Vorsicht! Unionistas de Salamanca setzte sich in der letzten Runde daheim mit 7:6 nach Elfmeterschießen gegen Erstligist Villarreal durch.