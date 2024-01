Atletico Madrid gegen Real Madrid - ab 21.30 Uhr

Erst am Sonntag hatten sich die Königlichen in Riad mit einer 4:1-Gala im Finale gegen Barcelona den Supercup gesichert. Am Weg dorthin eliminierte man auch den heutigen Gegner. Nach 90 Minuten stand es im Halbfinale 3:3, am Ende setzten sich die Königlichen in der Schlussphase eines Verlängerungs-Krimis noch mit 5:3 durch. Gelingt Atletico heute die Revanche?