Geht Ihr Kind bald auf eine KI-Schule? Die Liste

Egal, ob bei Empfehlungen auf Netflix und YouTube oder bei personalisierter Werbung in der Google-Suche - Künstliche Intelligenz hat unseren Alltag und den unserer Kinder längst erobert. Die Herausforderung ist nun, Kindern und Jugendlichen schon in der (Volks-)Schule die Chancen und Risiken von KI aufzuzeigen und ihnen beizubringen, damit umzugehen. Dafür sollen 100 KI-Schulen in Österreich sorgen.