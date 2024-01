Schloss Cobenzl: Wirbel um Pachtvertrag

Stadt als Verpächter zahlte für Baumfällungen

Außerdem fragwürdig ist, warum die Stadt für Baumfällungen und Stromkabelverlegung aufgekommen ist, wenn der Pächter dies für die Umsetzung seines Konzepts gebraucht hat. Zudem wirft der eingereichte Businessplan Fragen auf. So wurde ein Pro-Kopf-Umsatz bei einer Abendveranstaltung von 300 Euro angegeben. „Wer hat das überprüft?“, so der Wirtschaftssprecher. Überdies wurde im Vertrag ein Verzicht festgelegt, wonach der Pächter keine detaillierten Kostenaufstellung an die Stadt zu liefern hat.