Handball-Fieber im Land ++ Wunderkind mischt auf

Österreichs Handballer stehen in der Hauptrunde der Europameisterschaft, Mikaela Shiffrin holt sich ihren 94. Weltcupsieg und Stefan Kraft will heute Abend zum alleinigen Rekordhalter werden - das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 17. Januar.