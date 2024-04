Stolperstein Sturm Graz ++ KAC eröffnet Finalserie

Sturm zieht Rapid ins ÖFB-Cup-Finale nach, der KAC eröffnet die Eishockey-Finalserie heute Abend gegen Red Bull Salzburg und Max Verstappen legt in Suzuka die Tagesbestzeit hin – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 5. April