Startschuss für ÖFB-Doku ++ Salzburger unter Druck

Startschuss für eine vierteilige ÖFB-Dokumentation, Dominic Thiem muss ab nächster Woche liefern und Red Bull Salzburg steht in der ICE Hockey Liga mit dem Rücken zur Wand – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 29. März.