Hirscher kehrt zurück ++ WEST WIEN in Atzgersdorf

Marcel Hirscher kehrt zurück in den Weltcup-Zirkus, die Bayern lassen bei Ralf Rangnick nicht locker und WESTWIEN könnte bereits heute die Rückkehr in die HLA Meisterliga sichern – das und noch mehr sind heute ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 24. April.